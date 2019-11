GIUGLIANO – I carabinieri di Giugliano hanno arrestato Giuseppe Di Lorenzo, 21enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, in forza di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Deve espiare 2 anni e 10 mesi di reclusione poiché è stato riconosciuto colpevole di una tentata rapina aggravata in concorso perpetrata a Casalnuovo il 24 maggio 2018: lui ed i complici colpirono alla Cassa Popolare di Bari. Dopo le formalità in caserma l’arrestato è stato tradotto in carcere.