PIANURA – Aveva tentato di estorcere soldi all’anziana madre venendo arrestato dai carabinieri. Tempo 24 ore ed è stato subito scarcerato e assolto con formula piena. E’ l’epilogo di quanto accaduto sabato a Pianura dove Marco Calandra, 41enne del luogo, era finito in manette in seguito a un tentativo di estorsione ai danni della madre 71enne. L’uomo pretendeva dalla donna i soldi per acquistare la droga. In seguito alle minacce Calandra è stato raggiunto dai carabinieri della sezione radiomobile di Napoli e arrestato per tentata estorsione continuata in quanto l’episodio era avvenuto più volte nel tempo.

ASSOLTO – Dopo l’arresto il 41enne -difeso dall’avvocato Mario Angelino- è stato processato e il giudice, pur convalidando l’arresto, lo ha assolto con formula piena e scarcerato.