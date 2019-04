BACOLI – Potrebbe essere un infarto ad aver strappato alla vita Biagio Carannante, sub 72enne di Bacoli. La tragedia si è consumata ieri al porto Carlo Riva di Rapallo. In corso le indagini della Capitaneria di porto e dei carabinieri per accertare le cause del decesso. La salma sarà restituita ai familiari dopo gli esami predisposti dall’autorità giudiziaria. Carannante era un sub esperto: aveva lavorato con Alberto Angela in occasione delle riprese andate in onda lo scorso 12 marzo su “Meraviglie – La penisola dei Tesori” a Baia.