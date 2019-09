POZZUOLI – Disagi questa mattina per i pendolari. Per consentire le verifiche alla linea ferroviaria della Cumana, la circolazione “su ferro”, al momento, è limitata alla tratta Montesanto – Pozzuoli. Tra Pozzuoli e Torregaveta la circolazione è invece effettuata con autobus sostitutivo con fermate in corrispondenza delle stazioni intermedie. E giù il tourbillon di polemiche da parte degli utenti della Cumana che puntano il dito contro il mancato preavviso dello stop ai treni.