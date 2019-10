POZZUOLI – Gli oratori di San Castrese di Quarto e di Sant’Artema di Monterusciello sono stati i protagonisti della manifestazione di premiazione delle attività 2018-19 del Csi Pozzuoli, svolta nell’Auditorium del Villaggio del Fanciullo. Per le due realtà del territorio flegreo che operano in aree borderline una pioggia di coppe e medaglie per i successi raccolti. I giovani di San Castrese, realtà nella 167 a Quarto, sono stati primi in ben sette tornei e si sono classificati terzi nel campionato Flegreo nella categoria Ragazzi di calcio a 5. L’oratorio Sant’Artema, realtà di Monterusciello 1, al termine della stagione ha conquistato quattro successi aggiudicandosi il campionato Flegreo nella categoria Ragazzi di C.5 e vincendo la fase flegrea della Junior Tim Cup, pass per le finali provinciali.

IL COMMENTO – Soddisfatti i dirigenti ed i tecnici e soprattutto i genitori che hanno sostenuto i ragazzi nell’attività. «C’è una concreta sinergia tra famiglie e responsabili oratoriali che aiuta i ragazzi a crescere – ha detto Renato Mazzone, presidente del comitato provinciale Napoli del Csi, intervenendo nel corso della premiazione -. E’ questa la giusta interpretazione dei valori della nostra associazione: guardare oltre il valore dello sport. Far crescere i giovani nell’apprendimento anche di valori morali». Sono stati premiati dal presidente Csi Pozzuoli, Girolamo Catalano e da Fortunato Grippa, responsabile settore arbitrale, anche gli oratori Medaglia Miracolosa di Soccavo, Divino Maestro di Quarto e l’associazione Futsal Quarto, campione regionale nella categoria Open di C.5.

LE ATTIVITA’ – Alla cerimonia ha presenziato anche il presidente onorario del CSI flegreo, Nunzio Materazzo, testimonianza dei 75 anni di attività vissuti dall’ente blu arancio e festeggiati quest’anno con una udienza dal Papa. Le attività del Csi Pozzuoli sono spaziate dal nuoto con il trofeo “Nuotiamo Insieme”, al podismo con la “Passeggiata della solidarietà”, che ha avuto per protagonisti gli studenti, alla gara dei laghi “Corriamo nel Mito”. Un posto di rilievo ha occupato l’8°Trofeo Interscolastico con protagonisti gli studenti di quattro istituti superiori e gli Open day della solidarietà. Per la nuova stagione è già ai nastri di partenza la Junior Tim Cup 2020, manifestazione che la Lega Nazionale Calcio serie A attua in sinergia con il CSI e che coinvolge gli Under 14 degli Oratori.