POZZUOLI – Spaventoso incidente al Rione Toiano dove un 16enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi capovolto più volte con la sua auto. Il giovane nel violento impatto è finito fuori dell’abitacolo finendo nei giardinetti di via Antonino Pio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Quasi illesa invece un’altra persona che ai trovava nella Smart con lui. Dopo l’incidente circa cento persone si sono riversate in strada richiamate dal trambusto e dalle urla. Si sono vissuti momenti di forte tensione e disperazione nell’attesa dei soccorsi giunti poco dopo sul posto. Il giovane, residente nel quartiere, è stato trasferito al vicino pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni sono gravissime. Sul posto in questi minuti ci sono gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli.