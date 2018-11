ISCHIA – Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ischia hanno arrestato Salvatore Perna, 40enne napoletano, e Nicola Toscano, 40enne di Casamicciola Terme, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno notato in via Salvatore Girardi una persona che cedeva un involucro ad un uomo a bordo di un furgone. A quel punto hanno immediatamente bloccato i due 40enni. L’uomo di Cassamicciola, alla vista della Polizia, ha gettato l’involucro dal finestrino, che è stato prontamente recuperato dagli agenti: conteneva cocaina per un peso di 31 grammi. A seguito di un controllo effettuato a Perna, i poliziotti hanno rinvenuto nelle sue tasche e all’interno del marsupio la somma di 1.525 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio. Inoltre, all’interno del marsupio, hanno rinvenuto una custodia a forma di ovetto contenente tracce di cocaina e fogli annottati a mano riportanti nomi e somme di denaro, riconducibili alla contabilità dell’attività illecita. I due spacciatori sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Poggioreale.