QUARTO – Solidarietà e divertimento a braccetto il prossimo 24 novembre a Quarto. Nella sala teatro della chiesa Regina della Pace, in via Plinio il Vecchio, si terrà la sesta edizione del “Festival della Magia” promosso dalla Casper Animazione, l’associazione impegnata da anni nel volontariato negli ospedali pediatrici. Scopo della serata del Festival è proprio la raccolta fondi per l’attività di volontariato, che la Casper porta avanti tutto l’anno. «Uno spettacolo per raccogliere fondi che ci permettono di fare volontariato in ospedale tutto l’anno, ma anche una festa dove vengono spesso i genitori dei bambini, che abbiamo incontrato in ospedale e che sono guariti.– ricorda Daniele Maffettone, pilastro portante dell’associazione Casper – Ma all’iniziativa partecipano anche amici di altre associazioni, che condividono con noi lo stesso progetto di solidarietà negli ospedali». Il “capo team” della Casper con emozione sottolinea: «Quest’anno il Festival per noi ha un valore particolare: uno degli artisti che si esibirà ha combattuto con la leucemia da cui era affetto e l’ha sconfitta. L’anno scorso si è collegato con noi dall’ospedale Gaslini di Genova, quest’anno sarà sul palco assieme ad altri artisti. La sua testimonianza vale tanto e dà forza a chi ancora sta combattendo.– poi concludendo- Per questo abbiamo deciso di destinare la metà dell’incasso della serata, all’associazione FA-RI.T.M.O, che ha supportato l’artista nel delicato periodo del trapianto del midollo osseo.»

IL PROGRAMMA – Il “Festival della Magia – Città di Quarto” è un’iniziativa consolidata, giunta alla sua VI edizione ed ha tutti gli ingredienti giusti per essere annoverata tra le manifestazioni, che coniugano perfettamente divertimento, stupore e solidarietà. Il fine dell’iniziativa è, infatti, lodevole e concorre a raccogliere fondi, per permettere ai volontari dell’Associazione Casper di portare avanti il progetto di volontariato negli ospedali donando un sorriso ai bimbi costretti a lunghe degenze e che lottano con cose più grandi di loro. Tutte le credenziali della Casper unitamente alle attività svolte negli anni, possono essere verificate sul sito internet dell’associazione. Il prossimo 24 novembre, per il divertimento di grandi e piccini scenderanno in campo 8 stelle del palcoscenico, per il Festival di magia ed illusionismo, per tutta la famiglia che promette di lasciare a bocca aperta tutta la platea del teatro della Chiesa Regina della Pace, che anche quest’anno ospiterà la kermesse promossa dalla Casper in collaborazione con gli artisti del “Ring108” la scuola di magia più antica d’Italia. A partire dalle ore 18,00, presentati dal poliedrico Davide De Martiris, in uno spettacolo rinnovato, sul palco si avvicenderanno importanti artisti tra cui: Franky Mattew con un numero in cui coinvolge delle colombe; Dario Adiletta, performance con l’acqua con il quale ha vinto il primo premio per il numero più originale al Campionato di Magia in Francia; Saykon con un numero di Magia Stravagante; Fofficino, invece, con la Magia Comica strapperà un sacco di risate; la coppia Alexander e Valery, invece, si cimenterà in una performance “Studente della scuola del Ring108”; a Riccardo Emma il compito di intrattenere gli ospiti con l’abilità della Manipolazione, mentre ad Alessio Maraucci la Manipolazione comica; a chiudere il mentalista Gabriele D’Angio, che nel suo numero coinvolgerà la platea.

BENEFICENZA – Alla serata si partecipa acquistando il biglietto, che ha un costo di 7 euro ed il ricavato sarà devoluto alle associazioni Casper e SuperEroiinCorsia ed alla FA-RI.T.M.O (Fondazione Ricerca Trapianto Midollo Osseo). Intanto proprio oggi, è partita la raccolta giocattoli della Casper, che nel periodo natalizio che si avvicina, porterà un dono ed un sorriso a tanti bimbi costretti a lunghe degenze in ospedale o accolti in case famiglie.