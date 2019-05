BACOLI – Applausi e strette di mano. Ha ottenuto un forte riscontro l’iniziativa promossa lunedì sera a Bacoli dal partito di Forza Italia. In vista delle prossime elezioni amministrative, in agenda per domenica, i candidati al Consiglio comunale hanno incontrato i cittadini. La manifestazione degli “azzurri” ha visto gli interventi del coordinatore di Forza Italia, Ermanno Schiano; del candidato sindaco Nello Savoia e del candidato al Parlamento Europeo, Aldo Patriciello. «Ancora una serata tra la gente, con la gente, per la gente. La riuscitissima manifestazione di Forza Italia è l’ennesima dimostrazione di una coalizione compatta a disposizione del progetto. Abbiamo avuto modo di spiegare ancora una volta la città che immaginiamo e abbiamo in cantiere per i nostri figli ma soprattutto abbiamo rafforzato la filiera istituzionale che ci sarà accanto per realizzarla, grazie alla presenza dell’onorevole Patriciello. Stiamo dando grande prova di buona politica, adesso tocca alla città», le parole dell’aspirante primo cittadino della coalizione di centrodestra, Nello Savoia. (*articolo elettorale sponsorizzato)

