ERCOLANO – Non si ferma ad un posto di controllo e finisce contro un’auto in transito, provocando cinque contusi: per questo motivo un 18enne, incensurato di Torre del Greco, è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane era alla guida di una Smart a Torre del Greco, sebbene non avesse mai conseguito la patente. Il giovane era in compagnia di un 22enne, anch’egli incensurato, che sedeva al lato passeggero. Non essendosi fermato all’alt imposto dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, è fuggito via determinando un inseguimento fino a Ercolano.

L’INCIDENTE – Nella città degli Scavi, sul corso Resina, il giovane ha travolto una Panda in transito procurando contusioni guaribili dai 3 ai 7 giorni ai quattro giovani che erano a bordo. Anche il 22enne in sua compagnia ha riportato contusioni guaribili in 7 giorni. Il 18enne, arrestato, è stato condotto al carcere di Poggioreale.