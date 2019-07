POZZUOLI – Un automobilista di 50 anni di Pozzuoli è rimasto coinvolto questa mattina in un tragico incidente stradale in via Marina, a Napoli. Nello scontro tra la sua auto e una moto ha perso la vita un 26enne di Ponticelli che si è scotntrato contro la Renault Modus dell’uomo, intento a fare un’inversione di marcia nello spazio tra le due corsie di marcia. Il giovane che era a bordo di uno scooter Beverly 300, si è scontrato violentemente contro l’auto finendo rovinosamente a terra. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza. Indaga la Polizia Municipale.