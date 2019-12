POZZUOLI – Mentre a poca distanza è in cantiere un progetto da centinaia di migliaia di euro per il rifacimento del manto stradale e delle intersezioni, via Madonna del Pantano sembra essere stata dimenticata dalle amministrazioni.

STRADA DI CONFINE – La strada, al confine tra i Comuni di Pozzuoli e Giugliano, è probabilmente tra quelle ridotte peggio. Nonostante sia molto trafficata, le sue condizioni sono disastrose. Lo sanno bene i tantissimi automobilisti che la percorrono ogni giorno, costretti ad avanzare addirittura a passo d’uomo per la presenza di enormi buche e dislivelli.

SEMPRE PEGGIO – Con le pesanti piogge delle ultime settimane le condizioni sono persino peggiorate. Paradossalmente la strada è percorribile senza troppi problemi solamente dai mezzi pesanti – anch’essi numerosi ogni giorno – mentre per tutti gli altri “comuni mortali” si tratta di affrontare ogni volta una vera e propria processione, con buona pace di pneumatici e sospensioni.