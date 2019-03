GIULIANO – I carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso e per danneggiamento 3 persone residenti nel campo rom in zona di Giugliano. Si tratta di Suljevic Gek, 19 anni, già noto alle forze dell’ordine e di Adzovic Rina, 21 anni ed S. R., 15enne, entrambe incensurate. A seguito di richiesta d’intervento al 112 i carabinieri sono intervenuti d’urgenza in una distilleria sulla Circumvallazione esterna Nord di Napoli bloccando i predetti mentre erano intenti a rubare i telai di alluminio delle finestre dell’immobile. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Gli arrestati sottoposti ai domiciliari in attesa di determinazioni delle Autorità giudiziarie ordinaria e minorile.