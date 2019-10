AGNANO – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Agnano Astroni un’auto con a bordo due uomini. I due hanno cercato di eludere il controllo accelerando la marcia ed imboccando a forte velocità la Tangenziale di Napoli tamponando le vetture incolonnate nel traffico, fino ad abbandonare l’auto e proseguire la fuga a piedi. Il conducente è stato raggiunto e bloccato nonostante una violenta resistenza, mentre l’altro è riuscito a guadagnare la fuga.

Recuperata l’autovettura abbandonata, i poliziotti hanno accertato che i due l’avevano rubata poco prima a piazzale Tecchio. Fontanella Gennaro, 29enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.