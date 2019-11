MUGNANO – Mohamed Soufian Hamrouch, 35enne di origini algerine già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marano di Napoli per furto aggravato di capi d’abbigliamento. Il fatto è avvenuto all’interno del parco commerciale “Auchan” di Mugnano di Napoli, ubicato lungo la circumvallazione esterna. Hamrouche, approfittando delle ore serali, quando gli esercizi commerciali sono maggiormente affollati, ha prelevato alcuni capi dagli espositori e li ha nascosti in una borsa schermata con fogli di alluminio che gli consentiva di attraversare indisturbato le barriere antitaccheggio. Dopo aver “colpito” in due negozi, è stato tradito dal sistema di allarme della terza boutique visitata. Allertati dalla vigilanza i carabinieri hanno bloccato e arrestato il 35enne e restituito la refurtiva. Hamrouche è ora in attesa di giudizio.