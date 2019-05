BAGNOLI – Gli agenti del Commissariato di Bagnoli hanno arrestato Nicola Mottola, casertano, 49enne per il reato di furto pluriaggravato. Le attività investigative dei poliziotti sono nate da una segnalazione fatta il 6 maggio da un’azienda di trasporti pubblici operante nel napoletano, la quale aveva informato gli investigatori, di vari ammanchi di gasolio all’interno del deposito. Gli agenti grazie ad un’attività info-investigativa e all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza poste all’interno del deposito sono riusciti a risalire al 49enne bloccandolo, a bordo della propria auto, dopo il furto con 6 taniche di gasolio, ognuna di 25 litri. L’uomo è stato arrestato in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima.