RICCIONE – La medaglia conquistata a Riccione ai Campionati Assoluti riporta il Flegreo alla ribalta del nuoto nazionale, confermando la crescita di un settore sempre più protagonista nelle massime rassegne federali, sia assolute che giovanili. L’ultimo a salire sul podio nazionale per la società puteolana fu Lucio Spadaro, nel 2011, con i 50 Stile ed il bronzo di Piano del Balzo riporta il Flegreo nell’élite del nuoto nazionale. Roberta Piano Del Balzo è un’atleta del vivaio, ha iniziato a nuotare in piscina a Monterusciello all’età di 3 anni e oggi è la veterana di un gruppo che ha gioito insieme a lei per la conquista della splendida medaglia.

FUCINA DI TALENTI– In una società che si è fatta conoscere nel mondo del nuoto proprio grazie ai 200 Farfalla, Roberta Piano del Balzo ripercorre i passi di Francesco Vespe e Caterina Giacchetti conquistando il bronzo con il tempo di 02’12”71: un risultato sperato ma soprattutto ampiamente meritato, a cui Piano del Balzo stava lavorando da due anni e che spera di migliorare ulteriormente. “La medaglia era un obiettivo a cui stavo lavorando duramente dall’inizio dell’anno. La volevo e me la sono andata a prendere. – commenta Roberta Piano del Balzo – Quest’ultimo anno è stato molto impegnativo, ho deciso di allenarmi duramente per dimostrare a me stessa che ho ancora da dare qualcosa a questo sport. I sacrifici ripagano sempre. Voglio ringraziare la mia società Sporting Club Flegreo che mi ha sempre supportata, la mia famiglia, il mio allenatore Fabrizio Fusco e tutti i miei compagni a cui dico di non mollare mai, sperando che il mio risultato li incoraggi a dare sempre di più per raggiungere i propri sogni”. La medaglia di Roberta Piano del Balzo testimonia la bontà di un progetto tecnico che vede il settore agonistico dello Sporting Club Flegreo imporsi sui podi delle più importanti rassegne nazionali e regionali, con un gruppo ampio, competitivo e con ancora ampi margini di miglioramento.