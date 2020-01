LICOLA – Sversamento illecito di rifiuti, nuova operazione della polizia municipale di Giugliano. Beccati in dieci a scaricare rifiuti in via Recapito, a Licola. Un altro soggetto è stato individuato dopo aver sversato calcinacci in via Morlando, zona Casacelle, grazie al contributo di privati cittadini. Durante i controlli predisposti per la sosta selvaggia sui marciapiedi del centro storico sono stati individuati anche dei “furbetti” che avevano contraffatto le targhe: la lettera P trasformata in una R, ed un’altra con la L trasformata in una D con il nastro isolante. Per questi ultimi, tre mesi di fermo del veicolo, atti trasmessi in prefettura e importo della sanzione a cura del Prefetto.

