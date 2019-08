MONTE DI PROCIDA – Il conto alla rovescia è ormai scattato. La città di Monte di Procida è pronta a celebrare la Madonna Assunta con una kermesse lunga tre giorni. Si parte mercoledì 14 agosto con Luchè, rapper italiano ed ex componente del gruppo musicale rap Co’Sang. Il 15 agosto sarà la volta di Renzo Arbore e dell’orchestra italiana in tour. La manifestazione si concluderà venerdì 16 agosto con uno spettacolo pirotecnico. «Monte di Procida si apre al mondo. Un processo già avviato con un calendario di eventi estivi ricco come mai. Accoglieremo nel migliore dei modi i tanti turisti e i nostri concittadini italo-americani ancora tanto legati alle radici, alle tradizioni e alla nostra Patrona. Un ringraziamento sentito alla Regione Campania e al Presidente Vincenzo de Luca per aver deciso di sostenere fortemente una festa speciale, un unicum culturale che vede riunirsi per l’occasione le due anime di un unica laboriosa comunità. Un plauso a Eventitalia, al suo direttore artistico Salvio Pietroluongo e a tutti i volontari per questo ricco programma di eventi, che unisce e preannuncia una festa scoppiettante, pensata per tutti i target, che non manca di grandi spettacoli e concerti. Un ringraziamento doveroso ai cittadini e alle attività commerciali in Italia e negli Usa che con generosità sostengono ogni anno i nostri festeggiamenti», le parole del primo cittadino Giuseppe Pugliese.