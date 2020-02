BACOLI – I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arresto Gennaro Starita, 20 anni, celibe, nullafacente e censurato, in esecuzione di un Ordine di Applicazione di Misura Cautelare Personale del Tribunale di Napoli – Sezione del G.I.P. per rapina aggravata. In particolare, il provvedimento scaturisce da indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli e condotte con metodi tradizionali da militari della Stazione di Bacoli a seguito della rapina messa a segno alle ore 01.40 del 13 luglio scorso presso l’attività commerciale “Natallegria”, sita in via Risorgimento di Bacoli, allorquando il prevenuto, con volto travisato e armato di un paio di forbici di grosse dimensioni, avrebbe minacciato la commessa e ottenuto la consegna dell’incasso giornaliero pari 500 euro per poi darsi a una precipitosa fuga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.