QUARTO – E’ accusato di non aver rispettato l’obbligo di soggiorno cui era sottoposto ed è finito nella casa circondariale di Poggioreale. I carabinieri della tenenza di Quarto hanno tratto in arresto Vincenzo Santillo, un 67enne originario del rione Berlingieri. L’uomo è ritenuto affiliato ai Licciardi-Contini: è stato scarcerato di recente e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. I militari dell’Arma nel corso di un servizio di perlustrazione lo hanno notato e bloccato per controlli in via Spinelli, nei pressi dell’abitazione del figlio, dove si era recato senza informare l’autorità e violando l’obbligo di soggiorno a Pozzuoli. Dopo le formalità di rito Santillo è stato condotto in carcere.