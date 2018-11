QUARTO – Sono state sospese, sia nella giornata di ieri che di oggi, le attività didattiche nella scuola intitolata alla memoria del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Nel plesso di Quarto, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di topi, la dirigenza scolastica ha deciso di far effettuare i necessari controlli e gli interventi del caso nell’edificio per scongiurare «un rischio per l’incolumità degli utenti e della salubrità dei locali», si legge nella comunicazione a firma della preside Albiani. Oggi si procederà alla sanificazione del plesso scolastico. La campanella tornerà a suonare con molta probabilità nella giornata di lunedì.