QUARTO – Sos al sindaco di Quarto Antonio Sabino. A lanciarlo sono alcuni residenti di via Campana, civico 157, nei pressi dei binari della linea Cumana. E’ qui che i cespugli arrivano fino alle finestre e la zona è invasa dai topi. «C’è troppa spazzatura -racconta Antonio- e stiamo pieni di topi. Vogliamo parlare col sindaco di Quarto affinché vengano a tagliare l’ erba. Ieri sera è passato il taglia-erba ma hanno rasato solo sopra mentre sotto hanno lasciato tutto come era. Abbiamo bambini piccoli ma non possiamo farli scendere per paura dei topi».