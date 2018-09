QUARTO – I Carabinieri della Tenenza di Quarto hanno arrestato in flagranza per furto aggravato Nioradze Otar, della Georgia, 27 anni, non in regola con le norme sulla immigrazione, già noto alle Forze dell’ordine. Dopo aver rimosso la placca antitaccheggio aveva rubato 2 paia di occhiali da due negozi del locale centro commerciale, venendo poi bloccato dagli operanti intervenuti. La refurtiva del valore di 400 euro è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

Il predetto è in attesa di rito direttissimo.