QUARTO – Via libera dalla giunta al progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti e della funzionalità dei servizi igienici nei plessi dell’infanzia “Caselanno” e “Matteotti”. ll progetto prevede lavori di ristrutturazione nei servizi igienici per il loro stato di precaria manutenzione: nel corso del sopralluogo dei tecnici sono state riscontrate, infatti, problematiche per la presenza di pavimento scivoloso, costanti perdite idriche, occlusione delle condotte fecali, apparecchi e rubinetterie obsoleta e di vecchia generazione non più funzionante. Nel plesso “Caselanno”, inoltre, si registrano anche infiltrazioni dalla copertura date le condizioni del manto impermeabile, che risulta lacerato in più punti.