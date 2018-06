QUARTO – Attimi di paura si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi a Quarto dove una donna è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto al bivio tra via Masullo e via Campana. Le condizioni della donna fortunatamente non sono gravi. Dopo l’impatto il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso insieme ai passanti e automobilisti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sull’accaduto indagano in carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.