QUARTO – Verranno presentati il prossimo 28 febbraio alle i dieci progetti finanziati da Città Metropolitana a favore della cittadina flegrea e rientranti nel più ampio Piano Strategico redatto da Piazza Matteotti negli ultimi anni.

I PROGETTI PREVISTI – In totale circa 4 milioni di euro il valore delle opere da realizzare. Tra queste il rifacimento di via Seitolla (277mila euro) con nuova illuminazione. Lavori lungo via Campana, via Kennedy e via Masullo (515mila euro) Riqualificazione di via Trefole con la realizzazione di una fognatura dinamica (559mila euro) Fognature dinamiche anche lungo via Brindisi e via Pessina (rispettivamente 400mila e 210mila euro) Riqualificazione di via Plinio il Vecchio (402mila euro) e realizzazione di una fognatura dinamica in via Casalanno (150mila euro) Stessa opera anche lungo via Cesapepere (600mila euro) Riqualificazione del secondo tratto di via Pietra Bianca (350mila euro) Manutenzione delle scuole Azzurra e Dalla Chiesa (217mila euro) ed infine lavori allo stadio Giarrusso (319mila euro)

DE MAGISTRIS A QUARTO – A presentare i progetti ci sarà il sindaco metropolitano de Magistris ed il suo omologo di Quarto Sabino, nonché il consigliere metropolitano delegato alla Scuola, Domenico Marrazzo e il consigliere delegato al Piano Strategico, Giuseppe Tito. L’appuntamento è alle 12 e 30 all’interno dell’aula consiliare di piazzale Europa.