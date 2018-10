QUARTO – Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada statale 686. Da ore, sono sul posto due pattuglie della polizia municipale di Quarto per i rilievi e per dirigere il traffico.

PUNTO DIFFICILE – Operazione non facilissima considerato il punto in cui si è verificato il sinistro: poco prima della rampa che da Quarto porta alle intersezioni in direzione di Monterusciello, Napoli e Roma, e dove le auto solitamente sopraggiungono a velocità sostenuta.

BREVE STOP AL TRAFFICO – Chiusa per circa 600 metri la carreggiata esterna. Il traffico è stato interrotto solo per pochi minuti per consentire agli agenti le misurazioni del caso. I feriti, nessuno dei quali in modo grave, sono stati presi in cura dal personale del 118.