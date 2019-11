QUARTO – Non si placano le polemiche dei residenti di via Spadari, a Quarto. E con il maltempo in arrivo, la situazione si fa ancora più preoccupante. Un nuovo sos è giunto alla nostra redazione da parte di Maria Rosaria, residente della zona. «Questa è l’uscita che ci hanno creato. Solo pedonale e si fa con bambini piccoli ed anziani. L’altra è l’alternativa: una strada chiusa con pericolo di frana e divieto di accesso. Giudicate voi». Nelle prime foto che vi proponiamo si vede la strada che potrà essere percorsa a piedi dai componenti delle 10 famiglie residenti in zona. L’altra arteria è destinata ai veicoli.