QUARTO – Antonio Brescia è il nuovo sub-commissario cittadino di Fratelli d’Italia. La nomina è arrivata nel giorno di San Valentino, a firma dell’onorevole Michele Schiano di Visconti, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni.

L’INCOGNITA CAPUOZZO – «Hai il compito di organizzare il partito politico a livello comunale – si legge nel documento ufficiale – ed attivarti per la campagna di tesseramento sul territorio». Già, il tesseramento. Chissà se a breve troveremo tra i nuovi iscritti anche il nome di Rosa Capuozzo, l’ex sindaco 5 Stelle che da tempo non fa segreto di voler passare tra le file dei FdI. Certo, sarebbe cosa strana vedere colei che siede tra i banchi dell’opposizione e sempre molto critica nei confronti dell’attuale amministrazione targata Sabino, vedersi in un partito che ha tra i suoi militanti consiglieri che appoggiano l’attuale fascia tricolore.

I MALUMORI – E pare che proprio tra questi ultimi ci sia malumore per la nomina di Brescia, tanto che sono molti i rumors che raccontano addirittura di un clamoroso nonché polemico allontanamento, seppur temporaneo, di questi dallo stesso partito. Nessun commento dai diretti interessati, a differenza della Capuozzo, che invece sottolinea: «Che la nomina di Brescia possa essere da luce al partito su quarto così da ristabilire e dare costanza ad un partito in crescita». Et volià!