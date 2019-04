QUARTO – Un 26enne è stato arrestato a Quarto nell’ambito di un controllo anti droga condotto dai carabinieri della compagnia di Marano. Nello scantinato dell’abitazione dell’uomo, D.G., già noto alle forze dell’ordine, sono state trovate due buste contenenti 260 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina. La droga era stata occultata in un barattolo. Il 26enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e nei suoi confronti sono stati disposti i domiciliari in attesa di convalida.