QUARTO – Se n’è andato mentre guardava in tv la partita del Napoli, la sua grande passione. Aveva soltanto 51 anni Michele Culiersi, noto e amato anche per aver trasformato la sua salumeria di via Pietra Bianca in una sorta di curva dello stadio San Paolo. In occasione degli incontri più importanti, come quelli di Champions League, la sua attività si riempiva di amici tifosi davanti a un maxischermo.

“QUELLI DEL SALUMIERE” – Nel giro di poco tempo, le dirette divennero un vero e proprio fenomeno web, con i video postati sui social con tanto di marchio “Quelli del Salumiere”. La salma dell’uomo si trova attualmente al Secondo Policlinico in attesa degli esami autoptici. Culiersi, già vedovo da circa due ani, lascia due figli di 16 e 20 anni.