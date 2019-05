QUARTO – I carabinieri del Nas di Napoli, nell’ambito dei servizi volti a garantire la sicurezza, hanno proceduto al controllo ed ispezione sanitaria di alcuni locali ubicati in provincia di Napoli con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative. A Quarto, in via Masullo, presso una pizzeria-tavola calda, i militari hanno proceduto alla chiusura di una sala di somministrazione poiché risultata abusivamente attivata in assenza della prevista Scia.