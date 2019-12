QUARTO – Lo avevano promesso già da diversi giorni, e alla fine lo hanno fatto. I residenti di via Cocci, dove si vorrebbe installare un’antenna di telefonia mobile di ultima generazione, hanno fatto sentire la propria voce recandosi direttamente al Comune. E oggi replicano: saranno all’esterno delle proprie case per ribadire il loro no all’installazione del nuovo impianto.