POZZUOLI – Rischio licenziamento per 25 dipendenti ditta pulizie Ipercoop di Quarto: l’Amministrazione Sabino chiede tutele per i lavoratori. “Siamo vicini alle famiglie di questi 25 dipendenti della ditta di pulizie che lavora all’interno dell’Ipeercoop del Centro Commerciale Quarto Nuovo e dopo l’incontro di lunedì scorso avevamo convocato la ditta insieme ai sindacati per oggi ma non si sono presentati– dice il sindaco Antonio Sabino – Insieme alle organizzazioni sindacali chiediamo garanzie serie alla ditta di pulizie affinché non si perda nemmeno un posto di lavoro. Auspichiamo che le parti si rivedano al più presto e come Amministrazione comunale saremo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici in tutte le sedi”