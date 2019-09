QUARTO – Una lettura intrisa di ironia, un pizzico di velata amarezza ma soprattutto uno slancio di allegria in una storia tutta femminile ruotante intorno al tema della ricerca dei figli che, talvolta, tardano ad arrivare in un matrimonio. “Quanti figli hai?” è il primo romanzo scritto dalla giornalista Livia Carandente. Sotto i riflettori del libro, una donna, felice, amata e in carriera, la cui serenità comincia a vacillare quando nella sua vita compaiono, in numero esponenziale, pancioni, fiocchi e coccarde di benvenuto. L’autrice apre al lettore squarci sempre più ampi di riflessione tragicomica su una vita di coppia, influenzata dalle indiscrete domande di amici, parenti, vicini di casa, conoscenti e addirittura sconosciuti.

LA PRESENTAZIONE – La protagonista del romanzo, in un’esposizione di autentica verità, si interroga sul senso del dolore di una mancata maternità, in un groviglio di contraddizioni, risate, lacrime, e stupore; quello della vita che la sorprenderà. La presentazione del libro “Quanti figli hai?” (tau editrice) si terrà sabato 5 ottobre alle 11; l’appuntamento è presso la Casa del Giovane a Napoli. Saranno presenti: don Vittorio Zeccone, sacerdote vocazionista; la ginecologa Mariarosaria Palermo; l’autrice Livia Carandente. A moderare l’incontro la giornalista Tiziana Casciaro.