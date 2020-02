POZZUOLI – E’ caos in casa Puteolana 1902: dopo le dimissioni del direttore sportivo Massimo Cavaliere dice addio anche l’allenatore Andrea Ciaramella, pronto a chiudere un accordo con l’Hamrun Spartans, squadra della massima serie del campionato di Malta. La notizia, circolata ineri in serata, è stata confermata poche ore fa dalla società che, come da consuetudine, si è limitata a utilizzare la propria pagina Facebook per comunicare la propria posizione attraverso un post e senza inviare alle testate giornalistiche un comunicato ufficiale. Nel post la Puteolana 1902 ha comunicato che, nella serata di ieri, il tecnico avrebbe inviato le proprie dimissioni via sms al presidente e al ds Cavaliere. Insieme a Ciaramella va via anche il massaggiatore Raffaello Coletta.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE – «Riteniamo Andrea Ciaramella una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della Società, dei tesserati e della piazza. -ha detto il presidente Emanuele Casapulla- Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile ed ingiustificabile, mettendo la società in una situazione inaspettata e complicata da gestire. Il comunicato è doveroso per chiarire la posizione della Società che, ha sicuramente delle responsabilità per la situazione venutasi a creare domenica ed amplificata e riportata erroneamente da alcune testate giornalistiche (rientrata in poche ore), e per richiamare tutti al massimo impegno, senza offendere o delegittimare nessuno. Pertanto i motivi delle dimissioni (non di tutto lo staff tecnico che oggi sarà regolarmente al campo a dirigere la seduta di allenamento) per nessuna causa sono da attribuire alla società, ma ad una valutazione personale del mister che lascia un gruppo ed un primo posto, aggiungendo con un accordo con un club maltese che si dovrebbe formalizzare nel giro di pochi ore. Al mister va il nostro più grande in bocca al lupo. Ora, come sempre, bisogna guardare avanti e concentrarsi esclusivamente sui risultati sportivi che dobbiamo e possiamo sicuramente ottenere.»