POZZUOLI – Un pulmino utilizzato per il trasporto abusivo di immigrati da Licola a Pescopagano si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica sulla Domitiana. Il fatto è avvenuto l’altro ieri nei pressi dell’ex ristorante Di Francia. L’autista, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che a forte velocità è finito fuori strada schiantandosi contro un palo. Al momento non si conoscono le condizioni dell’autista che dopo l’impatto ha abbandonato il mezzo, che da due giorni è fermo ai margini della carreggiata.