POZZUOLI – Son stati pubblicati ieri, 19 Luglio, in Gazzetta Ufficiale gli avvisi relativi alla pubblicazione di due bandi di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato, per complessive 91 unità di categoria C e D, di cui 87 al Comune di Pozzuoli, 3 al Comune di Latina ed uno al Comune di Sabaudia. La domanda va presentata online sul sito del Formez (http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-comuni-pozzuoli-latina-e-sabaudia) entro il 2 Settembre prossimo. Si tratta di un’ulteriore opportunità rispetto a quella offerta dal Corso-Concorso della Regione Campania i cui avvisi sono stati pubblicati alcuni giorni fa.

I BANDI – I concorsi sono due. Quello che offre maggiori opportunità in termini di posti disponibili è aperto anche ai diplomati e riguarda la copertura di 61 posti di Agente di polizia municipale, area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia, categoria C, profilo C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale. Dei 61 posti 59 interessano il Comune di Pozzuoli.

IL SECONDO – Il secondo bando, rivolto ai laureati, è destinato alla copertura di 27 posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali, categoria D, profilo D1, a tempo indeterminato, pieno e parziale, e di 3 posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi di vigilanza e polizie, categoria D, profilo D1, a tempo indeterminato e pieno. Anche in questo la quasi totalità dei posti (28) riguardano il Comune di Pozzuoli.