POZZUOLI – Squilla in continuazione il telefono alla “Pasticceria Del Giudice” di Arco Felice dove da ogni parte arrivano richieste per assaggiare “Procolino”, il primo dolce dedicato alla città di Pozzuoli e al suo santo patrono Procolo Martire. In poche settimane il caratteristico dolce ha raggiunto le tavole di Napoli, provincia e di numerose città d’Italia da dove tanti puteolani hanno chiesto e ottenuto di mangiare il bocconcino con mandorle, amarene e la crema dagli ingredienti “segreti” realizzato dal mastro pasticciere Don Antonio Arienzo.

IN AMERICA E SPAGNA – Ma negli ultimi giorni “Procolino” è volato anche oltre Oceano sbarcando addirittura negli Stati Uniti d’America, precisamente a Philadelphia dove è finito sulla tavola del ristorante “Casa Italia” dove hanno apprezzato e gustato il dolce con il quale Lucia Del Giudice ha voluto rendere omaggio alla città di Pozzuoli. Oltre agli States “Procolino” ha raggiunto anche l’isola di Tenerife, in Spagna, deliziando i palati di italiani e spagnoli.