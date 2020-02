POZZUOLI – Resterà chiuso dalle 14 alle 15.30 di domani, venerdì 21 febbraio, il tunnel Montenuovo che collega Arco Felice con Lucrino. La disposizione arriva nell’ambito dell’attività ispettiva presso la galleria da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco che ha rilevato difformità ai criteri generali di prevenzione incendi. Per questo motivo che il comune di Pozzuoli si è attivato per porre rimedio con uno studio volto alla rivelazione dello stato di conformità finalizzato alla realizzazione di una Scia. Per effettuare il sopralluogo da parte dei tecnici comunali è stata disposta la chiusura dalle 14 alle 15.30 al fine di consentire le operazioni di verifica dello stato dei luoghi e degli elementi essenziali da porre a base del progetto di adeguamento per la sicurezza antincendio della galleria.