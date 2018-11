NAPOLI – Alle 12 di oggi, nella Caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale, il Colonnello Ubaldo Del Monaco, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, ha presentato alla stampa il Calendario Storico 2019 dell’Arma. Il Calendario è ormai un oggetto di culto come dimostra una tiratura che sfiora da anni il milione e mezzo di copie; un prodotto editoriale ambito e presente nelle case di molte famiglie e nei luoghi di lavoro.

Nato nel 1928, dopo una parentesi di interruzione tra 1945 e il 1949, il Calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati, vicini all’Arma ma anche ai cittadini.

IL CALENDARIO 2019 – L’edizione 2019 del Calendario è stata dedicata alla ricorrenza dei 40 anni dall’inserimento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell’Umanità e, parallelamente, dei 50 anni dall’avvento dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Le tavole del Calendario, ideate e realizzate sotto la direzione artistica di Silvia di Paolo, sono state presentate alla stampa dal Comandante Del Monaco. Le pagine del Calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall’Unesco inseriti con immagini o menzioni tali da fornire una visione complessiva della varietà di scenari della nostra penisola. In parallelo è riportato in breve il percorso evolutivo dei Carabinieri negli ultimi decenni, a partire dal Comando Tutela Patrimonio Culturale avviato nel 1969, che di recente ha fornito i primi “caschi blu della cultura” all’Unesco. Accompagnano le immagini dei luoghi simbolo della Nazione le altre articolazioni dell’Arma, attraverso la rappresentazione di uniformi e principalmente di volti, gli specchi dell’anima, come i luoghi lo sono del Paese.