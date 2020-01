POZZUOLI – A partire da oggi e fino a martedì 21 gennaio, via Reginelle – nel tratto compreso tra il civico 4 (Parco Le Torrette) e l’incrocio con via Madonna del Pantano – resterà chiusa al traffico veicolare. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori urgenti per la realizzazione di griglie per la raccolta delle acque superficiali. Nel tratto indicato non sarà possibile neanche sostare su ambo i lati della carreggiata.