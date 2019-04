POZZUOLI – Centinaia di metri di strada con automobili in sosta selvaggia gestite dai parcheggiatori abusivi. E’ via Campi Flegrei, tra l’Olivetti e il “Villaggio del Fanciullo”, dove tutto sembra consentito. Qui le auto vengono parcheggiate su un lato della carreggiata, che pericolosamente si restringe in un tratto ad alto scorrimento. Inoltre a farla da padrone sono gli abusivi, presenti ogni giorno fino a tarda notte. Problemi atavici che sembrano irrisolvibili per l’amministrazione comunale.