POZZUOLI – Se ne parla già da giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità: via Artiaco e via Fascione diventeranno strade a senso unico per 40 giorni. Il provvedimento adottato dal Comune nasce dalla necessità, per la ditta Copin che si sta occupando della realizzazione del Piano intermodale dell’area flegrea, di provvedere al rifacimento totale del manto d’asfalto lungo le due importanti arterie.

IL CALENDARIO DEI LAVORI – In particolare, il senso unico in via Artiaco andrà dalla rotonda nei pressi dello svincolo della tangenziale di via Campana fino all’incrocio con via Luciano, in direzione del centro storico. Per quanto riguarda via Fascione, il senso unico partirà dalla variante Solfatara fino alla rotatoria di via Campana, nei pressi di Villa Gauro, in direzione Quarto. In pratica, le auto provenienti da via Campana o via Campiglione non potranno prendere la Tangenziale o via Fascione ma saranno obbligate a imboccare via Artiaco. Nel tratto di strada a senso unico di via Fascione sarà inoltre istituito il divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Facilmente prevedibili i disagi per tutti gli automobilisti, ma anche per residenti e commercianti. Non indifferente, infatti, la durata dei lavori, che inizieranno il prossimo 4 marzo per terminare il 15 aprile. Oltre un mese di “passione”, dunque, a partire da lunedì.