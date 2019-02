POZZUOLI – “Una enorme barra in ferro pende sulla facciata di una palazzina e rischia di cadere giù da un momento all’altro”. È l’sos che arriva da Monterusciello dove il forte vento di queste ore ha provocato danni a un edificio del lotto 15 di via Galdieri. A preoccupare i residenti é un cordolo di ferro che si è staccato dal perimetro del tetto e che in questi minuti pende nel vuoto.