POZZUOLI – Le forte raffiche di vento di queste ore hanno provocato danni anche allo stadio “Domenico Conte” di Arco Felice. In particolare la tribuna è stata interessata dal crollo di una parte della copertura. Un grosso pezzo di lamiera si è staccato finendo nell’area sottostante. Anche in altri punti della struttura sportiva del comune di Pozzuoli si registrano criticità che nelle prossime ore potrebbero portare all’interdizione dell’impianto per motivi di sicurezza.