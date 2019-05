POZZUOLI – Ennesimo venerdì nero per i trasporti: tra due giorni si prevedono nuovi disagi per i pendolari e per i viaggiatori. Dalle 11 alle 15 di venerdì 17 maggio è stata infatti proclamata dalla Os Usb un’azione di sciopero di 4 ore. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Ecco le ultime partenze garantite: Montesanto – Torregaveta 9:41, Montesanto – Licola 9:23, Montesanto – Bagnoli 10:31, Torregaveta – Montesanto 10:00, Licola – Montesanto 10:03, Bagnoli – Montesanto 10:33. Le prime partenze, invece, nella fascia di garanzia sono: Montesanto – Licola 14:43, Montesanto – Torregaveta 14:41, Fuorigrotta – Montesanto 14:30, Quarto-Montesanto 14:32, Torregaveta – Montesanto 14:40 e Licola – Montesanto 14:43.