POZZUOLI – Venerdì nero per i pendolari, proclamato uno sciopero di 24 ore dall’organizzazione sindacale Usb. «Si comunica che, sulla base dei dati statistici relativi a scioperi proclamati in passato con le stesse modalità dalla medesima organizzazione sindacale, eventuali disagi alla clientela potrebbero verificarsi solo sulle linee Cumana e Circumflegrea, dove, in ogni caso, saranno rispettate le fasce di garanzia», fa sapere in una nota l’Ente Autonomo Volturno in merito allo sciopero indetto per venerdì 29 novembre.

LE CORSE GARANTITE – Da Montesanto per Torregaveta: 07:41; da Montesanto per Licola: 07:43; per Montesanto da Torregaveta: 08:00; per Montesanto da Licola: 07:43. Da Montesanto per Torregaveta: 14:41; da Montesanto per Licola: 14:43; per Montesanto da Torregaveta: 14:40; per Montesanto da Licola: 14:43; per Montesanto da Fuorigrotta: 14:30; per Montesanto da Quarto: 14:32. Da Montesanto per Torregaveta: 17:21; da Montesanto per Licola: 17:23; per Montesanto da Torregaveta: 17:20; per Montesanto da Licola: 17:23.