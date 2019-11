POZZUOLI – La società regionale Acqua Campania ha comunicato che venerdì 8 novembre 2019 dovrà interrompere l’erogazione di acqua potabile in due zone del territorio cittadino per la sostituzione di due misuratori idrici. La prima interruzione interesserà la zona di Licola dalle ore 9:30 alle ore 11:30, la seconda riguarderà la località Reginelle dalle ore 11:30 alle ore 13:30. L’amministrazione comunale resterà in contatto costante con l’azienda idrica regionale per fare in modo che le operazioni siano condotte nel più breve tempo possibile e che non ci siano ulteriori disagi per i cittadini.